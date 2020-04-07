اليمن العربي

مشروع مسام يكرم الفرق الهندسية والخبراء الأجانب العاملين في الميدان

7 أبريل، 2020
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كرم مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن “مسام”،اليوم، اليوم الإثنين، في عدن، الفرق الهندسية والخبراء الاجانب العاملين بالميدان، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتوعية من مخاطر الألغام.

 

وفي الحفل، ثمن نائب مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد قائد حلبوب،الدور الذي يلعبه مشروع “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي زرعتها المليشيا الحوثية الارهابية..مستعرضاً التضحيات التي بذلها فريق مشروع مسام والبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام وكذلك تضحيات الخبراء الأجانب.

 

بدوره وأوضح مدير عمليات مشروع “مسام”بعدن زوبع الراوي ، حرص قيادة المملكة العربية السعودية حماية الشعب اليمني من مخلفات الحرب..مشيراً الى ان المشروع عمل منذ التأسيس على نزع (١٥٨٠٠٠) الف لغم و عبوة ناسفة و ذخيرة غير منفجرة في عدد من المحافظات.

 

وتخلل الحفل عرض فيلم وثائقي عن نشاط مشروع ” مسام ” في اليمن ،وتكريم الفرق الهندسية العاملة في الميدان والخبراء الأجانب بالشهادت التقديرية عرفانا وتقديراً بالجهود المبذولة في تأمين اليمن من خطر الالغام

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