مشكلة ريال مدريد الحقيقية هذا الموسم

هاي كورة_ منذ التعثر ضد مايوركا لم يخسر ريال مدريد أي مباراة تلك الخسارة كانت بمثابة نقطة تحول في موسم الفريق .

حاليا يتصدر ريال مدريد الدوري و يمتلك بعض الأفضلية قبل مواجهة مانشتر سيتي في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا .

تبقى المشكلة هي عدم استغلال كمية الفرص و الهيمنة في المباريات الكبرى مثلما حدث ليلة مباراة الإياب ضد باريس سان جيرمان والكلاسيكو ضد برشلونة.

هذه الأشياء تترك مشجعي النادي يشعرون بالمرارة و الذين لم يعد يمتلكون لاعب حاسم مثل كريستيانو على الرغم من إن بنزيما يقدم موسم كبير.