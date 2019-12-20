أخبار نادي برشلونة

مشكلة ريال مدريد الحقيقية هذا الموسم

20 ديسمبر، 2019
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مشكلة ريال مدريد الحقيقية هذا الموسم

هاي كورة_ منذ التعثر ضد مايوركا لم يخسر ريال مدريد أي مباراة تلك الخسارة كانت بمثابة نقطة تحول في موسم الفريق .

حاليا يتصدر ريال مدريد الدوري و يمتلك بعض الأفضلية قبل مواجهة مانشتر سيتي في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا .

تبقى المشكلة  هي عدم استغلال كمية الفرص و الهيمنة في المباريات الكبرى مثلما حدث ليلة مباراة الإياب ضد باريس سان جيرمان والكلاسيكو ضد برشلونة.

هذه الأشياء تترك مشجعي النادي يشعرون بالمرارة و الذين لم يعد يمتلكون لاعب حاسم مثل كريستيانو على الرغم من إن بنزيما يقدم موسم كبير.


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