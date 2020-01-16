المشهد العربي

مشيدا بالانتقالي.. اليافعي: لم أرَ واقعاً للقضية الجنوبية كما هو اليوم

16 يناير، 2020
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أكد الناشط السياسي مالك اليزيدي اليافعي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي بات الأمل الوحيد للجنوبيين لاستعادة دولتهم واستقلالهم.

وكتب اليافعي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “‏هناك من قال مبكراً إن الانتقالي يبيع الوهم، ولكني لم أرى واقعاً للقضية الجنوبية كالذي أراه اليوم”.

وتابع: “ربما زاد مدحنا للانتقالي ولكن لما لا فقد بات أملنا الوحيد بعد الله، لا تكتموا مشاعركم وافخروا بما وصلنا إليه حتى اليوم والقادم أفضل من الذي مضى إن شاء الله”.

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