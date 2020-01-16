مشيدا بالانتقالي.. اليافعي: لم أرَ واقعاً للقضية الجنوبية كما هو اليوم

أكد الناشط السياسي مالك اليزيدي اليافعي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي بات الأمل الوحيد للجنوبيين لاستعادة دولتهم واستقلالهم.

وكتب اليافعي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “‏هناك من قال مبكراً إن الانتقالي يبيع الوهم، ولكني لم أرى واقعاً للقضية الجنوبية كالذي أراه اليوم”.

وتابع: “ربما زاد مدحنا للانتقالي ولكن لما لا فقد بات أملنا الوحيد بعد الله، لا تكتموا مشاعركم وافخروا بما وصلنا إليه حتى اليوم والقادم أفضل من الذي مضى إن شاء الله”.