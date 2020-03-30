نخبة حضرموت

مصادرنا تؤكد السماح مجددا بدخول القات إلى وادي حضرموت والسوق يعاود نشاطه ⋆

30 مارس، 2020
0

“نخبة حضرموت” /خاصبدأ اليوم الاثنين السماح بدخول القات الى مناطق ومديريات وادي حضرموت وعاصمته سيئون بعد توقيف دخوله واشتباكات ادت لمقتل احد باعة القات برصاص الأمن .واوضحت مصادر “نخبة حضرموت” عن عودة اسواق القات لنشاطها الطبيعي ومعاودتها للعمل في وادي حضرموت، ضاربة بذلك عرض الحائط في قرار المحافظ والسلطات المحلية بمنع دخول القات الى حضرموت .وياتي عودة نشاط اسواق القات عقب مقتل بائع القات جلال الغماري برصاص الامن في اشتباكات اودت بحياته.يشار إلى أن القرار منع دخول القات إلى حضرموت وإغلاق أسواق بيعه أتى ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
إلى السماح القات بدخول تؤكد حضرموت مجددا مصادرنا نشاطه وادي والسوق يعاود

إقرا أيضا

Photo of محافظ حضرموت يشددّ خلال لقائه بوكلاء المحافظة على تنفيذ الاجراءات الوقائية لـ “كورونا” ويوجه بمحاسبة المتلاعبين بالأسعار ⋆

محافظ حضرموت يشددّ خلال لقائه بوكلاء المحافظة على تنفيذ الاجراءات الوقائية لـ “كورونا” ويوجه بمحاسبة المتلاعبين بالأسعار ⋆

30 مارس، 2020
Photo of قرار لمحافظ حضرموت بشأن تشكيل لجنة لمعالجة ومساعدة المواطنين والطلبة الحضارم العالقين في بعض الدول في الخارج ⋆

قرار لمحافظ حضرموت بشأن تشكيل لجنة لمعالجة ومساعدة المواطنين والطلبة الحضارم العالقين في بعض الدول في الخارج ⋆

30 مارس، 2020
Photo of الأجهزة الأمنية بمديرية الشحر  تنفذ حملة أمنية واسعة لمنع التجمعات في الأماكن العامة ⋆

الأجهزة الأمنية بمديرية الشحر  تنفذ حملة أمنية واسعة لمنع التجمعات في الأماكن العامة ⋆

30 مارس، 2020
Photo of العميد التميمي يناقش مع الجهات ذات الإختصاص آلية نقل بائعي الأسماك والخضروات من السوق المركزي بالمكلا ⋆

العميد التميمي يناقش مع الجهات ذات الإختصاص آلية نقل بائعي الأسماك والخضروات من السوق المركزي بالمكلا ⋆

30 مارس، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق