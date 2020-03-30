مصادرنا تؤكد السماح مجددا بدخول القات إلى وادي حضرموت والسوق يعاود نشاطه ⋆

“نخبة حضرموت” /خاصبدأ اليوم الاثنين السماح بدخول القات الى مناطق ومديريات وادي حضرموت وعاصمته سيئون بعد توقيف دخوله واشتباكات ادت لمقتل احد باعة القات برصاص الأمن .واوضحت مصادر “نخبة حضرموت” عن عودة اسواق القات لنشاطها الطبيعي ومعاودتها للعمل في وادي حضرموت، ضاربة بذلك عرض الحائط في قرار المحافظ والسلطات المحلية بمنع دخول القات الى حضرموت .وياتي عودة نشاط اسواق القات عقب مقتل بائع القات جلال الغماري برصاص الامن في اشتباكات اودت بحياته.يشار إلى أن القرار منع دخول القات إلى حضرموت وإغلاق أسواق بيعه أتى ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.