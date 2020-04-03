المشهد اليمني

مصادر: الجيش الوطني يسيطر على مفرق الجوف ومناطق جديدة في صرواح

3 أبريل، 2020
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المشهد اليمني

تداولت وسائل إعلام محلية، ونشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، أنباء عن سيطرة قوات الجيش الوطني على مواقع جديدة في جبهة صرواح، وإحكام سيطرتها على مفرق الجوف.

وذكرت المصادر أن قوات الجيش الوطني تمكنت من السيطرة على مفرق الجوف” المنطقة الرابطة بين صنعاء ومأرب والجوف” بعد معارك عنيفية مع مليشيا الحوثي الإنقلابية.

وحسب المصادر، فقدت تحولت استراتيجية الجيش الوطني الدفاعية إلى هجومية في صرواح، ونفذ الجيش عملية نوعية وخاطفة، تمكن خلالها من تحرير مواقع جديدة، وقتل 20حوثياً وجرح آخرين.

وتمكنت قوات الجيش الوكني من إحراق عدد من الأطقم والمدرعات العسكرية التابعة لمليشيا الحوثي في “مفرق الجوف”، والسيطرة على سلسلة جبيلة تطل على مفرق الجوف، والذي يُعد حاليا تحت السيطرة النارية لقوات الجيش الوطني.

وحقق الجيش الوطني خلال الأيام القليلة الماضية انتصارات كبيرة في جبهات صرواح غرب مأرب، وتمكن من السيطرة على سلسلة جبال “هيلان الاستراتيجية ومناطق واسعة في صرواح.

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