المشهد اليمني

مصادر تتحدث عن تعيين العميد طارق صالح في منصب عسكري هام

16 يناير، 2020
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المشهد اليمني

كشفت مصادر مطلعة، عن تعيين العميد الركن طارق صالح قائد القوات المشتركة في الساحل الغربي في منصب عسكري هام .

وذكرت المصادر ‏بأنه سيتم تعيين العميد طارق صالح في منصب عسكري هام بقرار جمهوري خلال الايام القادمة.

ويأتي قرار التعيين المتوقع بعد لقاء صالح بنائب وزير الدفاع السعودي الامير خالد بن سلمان يوم الاربعاء ، وقائد قوات التحالف العربي في اليمن اللواء فهد بن تركي.

وتداولت هذه الانباء بالتزامن مع انباء عن مغادرة رئيس الوزراء غداً للعاصمة المؤقتة عدن، متوجهاً إلى الرياض، في إطار المشاورات والترتيب لتشكيل حكومة الشراكة السياسية بين الشمال والجنوب، وفقاً لاتفاق الرياض.

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