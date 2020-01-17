مصادر تنفي اندلاع اشتباكات بين الحزام الأمني ولجنة صرف المرتبات بأبين

نفت مصادر من قوات الحزام الأمني بمحافظة أبين، صحة الأنباء حول اندلاع اشتباكات بين لجنة صرف المرتبات وجنود الحزام بسبب الاستقطاعات من المرتبات.

وأضافت المصادر، أن هذه المعلومات عارية من الصحة، موضحة أن لجنة صرف المرتبات تعمل على الصرف دون توقف ، ومؤكدة أن المرتبات كاملة دون وجود استقطاعات بها.

وحول واقعة مقتل جندي وإصابة آخرين من قوات الحزام الأمني في مدينة الحصن، أشارت المصادر، إلى أن الواقعة تعود لمحاولة بعض العناصر إفشال صرف مرتبات جنود معسكر آمن المنشآت بمدينة الحصن وهو ما أ دى إلى أن جنود الحزام الأمني أطلقوا النار عليهم ما تسبب في مقتل جندي وإصابة 3 آخرين.