مصادر طبية .. أربع وفيات جديدة بالحميات خلال 12 ساعة في عدن

أعلن اليوم السبت، عن أربع وفيات جديدة بالتواهي، متأثرة بالوباء الذي يضرب مدينة عدن.

وقالت مصادر طبية، في المديرية أن 4 وفيات حدثت لأشخاص متاثرين بالحميات المنتشرة في المدينة.

ولم يتمكن ذوو المرضى من تشخيص حالات الإصابة، بسبب عدم وجود أجهزة تشخيص دقيقة.

والوفيات الأربع، سجلت فقط خلال 12 ساعة مضت.

وكانت عدن أعلنت الأربعاء الماضي تسجيل خمس حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، منها حالتي وفاة.

وتفتك الأوبئة بأبناء عدن، في ظل نظام صحي متدهور، وتشخيص أغلب الحالات، على أنها مكرفس.