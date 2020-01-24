مصادر طبية: وفاة طفلة بعد يوم من اصابتها بحمى الضنك في تبن

سجلت مديرية تبن في محافظة لحج، اليوم الخميس، حالة وفاة جديدة لطفلة بسبب أعراض مرض حمى الضنك .

وأوضحت مصادر طبية أن الطفلة “حسونه معمر حسن “، البالغة من العمر10 سنوات، أصيبت بأعراض حمى الضنك أمس الأربعاء، ولفتت إلى أن الفحوصات الطبية في وحدة منطقة هران ديان الصحية، أكدت إصابتها بحمى الضنك.

وكشفت المصادر عن تلقي المتوفية علاج حمى الضنك، إلا أن حالتها لم تتحسن ما استدعى نقلها إلى مستشفى ابن خلدون في الحوطة .

وأشارت المصادر إلى أن الطفلة لفظت أنفاسها الأخيرة حال وصولها إلى المستشفى متأثرة بالمرض .

وتعتبر حسونة ثاني طفلة تتوفى في منطقة هران ديان بمحافظة لحج بسبب مرض حمى الضنك الذي ينتشر في المنطقة ومختلف مناطق مديرية تبن.