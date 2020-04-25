مصادر: مليشيات الحوثي تمارس ابتزازاً بحق منظمات دولية

@ صنعاء، نيوزيمن، خاص:

السياسية

2020-04-25 16:40:54

كشفت مصادر عاملة في منظمات دولية، عن أن مليشيات الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، تمارس عمليات ابتزاز بحق بعض المنظمات التي تقدم مساعدات لليمن في بعض المجالات الإنسانية.

المصادر أوضحت لنيوزيمن، أن مليشيات الحوثي عقدت اتفاقات مع بعض المنظمات غير التمويلية مثل منظمة اوكسفام ومنظمة الهجرة الدولية بشأن المساعدات التي تقدمها هذه المنظمات والبرامج التي تنفذها في اليمن، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقات التي تمت مع المليشيات عبر ما يسمى بالمجلس الأعلى للشؤون الإنسانية تحولت إلى قضية تمارس من خلالها المليشيات الابتزاز بحق هذه المنظمات.

وحسب المصادر فإن التهديدات التي أطلقها القيادي الحوثي محمد علي الحوثي والتي أشار فيها إلى أنه سينشر فيديوهات عن الاتفاقات الموقعة بشأن توزيع المساعدات بالكاش هي عملية ابتزاز لهذه المنظمات وليس لمنظمات تابعة للأمم المتحدة كما يدعي، مؤكدة أن المنظمات التابعة للأمم المتحدة ترفض حتى الآن آليات عمل المليشيات عبر ما يسمى بالمجلس الأعلى للشؤون الإنسانية، وتعتبره كيانا غير شرعي ومؤسسة تمارس من خلاله المليشيات عمليات فساد وسرقة للمساعدات وهو أحد أبرز الأسباب التي أدت إلى تقليص الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية لليمن بمقدار مليار دولار.

وحسب المصادر فإن عمليات الابتزاز التي تمارسها المليشيات ليست جديدة بحق المنظمات الدولية، حيث تقوم المليشيات بوضع الكثير من العراقيل أمام عمل المنظمات بهدف ابتزازها وتحوير برامج مساعداتها لصالحها أو على الأقل الحصول على جزء من الدعم الذي تقدمه هذه المنظمات.