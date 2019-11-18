المشهد اليمني

مصادر: ميليشيا الحوثي تحتجز باخرة نفط سعودية مع سفينة كورية

Photo of المشهد اليمني المشهد اليمني منذ 8 دقائق
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المشهد اليمني

قالت مصادر عسكرية، إن ميليشيا الحوثي احتجزت فجر اليوم باخرة نفط سعودية وسفينة كورية جنوبية تحمل معدات حفر في المياه الإقليمية اليمنية قبالة جزيرة كمران.

وأكد المتحدث باسم القوات المشتكرة في الساحل الغربي، وضاح الدبيش، أن الميليشيا احتجزت فجر اليوم سفينة كورية تحمل معدات وأدوات حفر، وعلى متنها 28 شخصاً من طاقمها معظمهم يحملون الجنسية الكورية، وأجبرتها الميليشيا على الرسو في ساحل جزيرة كمران.

وأضاف “الدبيش” في تسجيل صوتي وزعه على وسائل الإعلام، إن الميليشيا احتجزت أيضاً باخرة سعودية تحمل نحو 500 ألف برميل من المشتقات بالإضافة لطاقمها متعدد الجنسيات.

وأشار المتحدث باسم القوات المشتركة، إلى أن الميليشيا لازالت تحتجز السفينتين في سواحل جزيرة كمران، وبدأت في تفريغ حمولة السفينتين.

وكان وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، أدان احتجاز ميليشيا الحوثي لسفينة كورية وزورقين كانا مرافقين لها.

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