إرم نيوز

مصادر يمنية: وصول قوة عسكرية سعودية إلى عدن

19 يناير، 2020
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مصادر يمنية: وصول قوة عسكرية سعودية إلى عدن

أفادت مصادر يمنية، اليوم الأحد، بوصول قوة عسكرية سعودية إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، تضم 30 عربة عسكرية وعددا من العربات المدرعة.

وحسب المصادر، فإن القوة السعودية وصلت إلى عدن بعد قدومها من ناحية ”أحور“ جنوبي شرق محافظة ”أبين“ قادمة من محافظة ”شبوة“.

ورجحت مصادر محلية أن تتمركز القوات السعودية لاحقا في معسكر التحالف العربي في مديرية ”البريقة“ غربي مدينة عدن.

من جهتها، ذكرت صحيفة ”عدن الغد“ اليمنية أن هذه القوة هدفها دعم جهود تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي.

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