مصدر:البدء بأعمال إصلاح انبوب المياه الذي تعرض للانفجار في المعلا(صور)

باشرت فرق الصيانة التابعة لمؤسسة المياه باعمال إصلاح لانبوب المياه الذي تعرض للكسر بالعلا.

وقال مصدر لكريتر سكاي:وصلت في اللحظات هذه فرق الصيانة و البوكلين وسيارات الشفط.

واضاف:وتتم الان عملية انتشال المخلفات التي تضررت من جراء انفحار البيب والبدء باعمال الصيانة.

وانفجر صباح اليوم انبوب مياه بالشارع الرئيسي بالمعلا.