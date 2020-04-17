كريتر سكاي

مصدر:البدء بأعمال إصلاح انبوب المياه الذي تعرض للانفجار في المعلا(صور)

17 أبريل، 2020
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مصدر:البدء بأعمال إصلاح انبوب المياه الذي تعرض للانفجار في المعلا(صور)
كريتر سكاي/خاص:

باشرت فرق الصيانة التابعة لمؤسسة المياه باعمال إصلاح لانبوب المياه الذي تعرض للكسر بالعلا.
وقال مصدر لكريتر سكاي:وصلت في اللحظات هذه فرق الصيانة و البوكلين وسيارات الشفط.
واضاف:وتتم الان  عملية انتشال المخلفات التي تضررت من جراء انفحار البيب والبدء باعمال الصيانة.
وانفجر صباح اليوم انبوب مياه بالشارع الرئيسي بالمعلا. 

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