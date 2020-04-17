كريتر سكاي
مصدر:البدء بأعمال إصلاح انبوب المياه الذي تعرض للانفجار في المعلا(صور)
كريتر سكاي/خاص:
باشرت فرق الصيانة التابعة لمؤسسة المياه باعمال إصلاح لانبوب المياه الذي تعرض للكسر بالعلا.
باشرت فرق الصيانة التابعة لمؤسسة المياه باعمال إصلاح لانبوب المياه الذي تعرض للكسر بالعلا.
وقال مصدر لكريتر سكاي:وصلت في اللحظات هذه فرق الصيانة و البوكلين وسيارات الشفط.
واضاف:وتتم الان عملية انتشال المخلفات التي تضررت من جراء انفحار البيب والبدء باعمال الصيانة.
وانفجر صباح اليوم انبوب مياه بالشارع الرئيسي بالمعلا.
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