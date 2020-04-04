عدن تايم

مصدر أمني بلحج لعدن تايم:"تشكيل لجنة أمنية لتنفيذ إجراءات مواجهة فايروس كورونا (صورة)

4 أبريل، 2020
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كشف مصدر أمني في محافظة لحج عن تشكيل لجنة أمنية منوطة بمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية لوباء فايروس كورونا.

وقال المصدر الأمني في تصريح صحفي لعدن تايم:”عن صدور مصفوفة تتضمن عدد من المهام الأمنية التي سيتم تنفيذها خلال الساعات القادمة.

وأضاف:”أن هذه الإجراءات جاءت عقب إجتماع موسع لقيادات أمنية وعسكرية في محافظة لحج بإشراف مباشر من قبل اللواء – صالح السيد مدير أمن محافظة لحج.

وكشف ذات المصدر عن تقسيم مدينة الحوطة – لحج إلى مربعات أمنية وإنشاء غرفة عمليات مشتركة تضم كافة التشكيلات الأمنية بما فيها قوات الحزام الأمني.

ومن المقرر أن يتم وضع آلية لتنفيذ ما تم الإتفاق عليه في الإجتماع الأمني خلال الساعات القادمة.

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