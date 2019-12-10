مصدر أمني لعدن تايم: لا صحة لخبر إغتيال إمام مسجد في ممدارة عدن



عدن تايم / خاص

نفى مصدر أمني في تصريح خاص لعدن تايم صحة ما يتداوله البعض من انباء حول عملية اغتيال طالت إمام مسجد في منطقة الممدارة شرق عدن مساء اليوم الإثنين .

وقال المصدر ان الخبر كاذب وعار عن الصحة تماما ، مؤكدا ان مطابخ معروفة تقف وراء بث ونشر مثل هذه الشائعات المغرضة لارباك المشهد واثارة الفوضى بعدن .

واوضح ان الاجهزة الأمنية تباشر مهامها على اكمل وجه في منطقة الممدارة وبقية مديريات عدن ولا يوجد اي عملية اغتيال تمت مساء اليوم .