عدن تايم

مصدر أمني لعدن تايم: لا صحة لخبر إغتيال إمام مسجد في ممدارة عدن

10 ديسمبر، 2019
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عدن تايم / خاص

نفى مصدر أمني في تصريح خاص لعدن تايم صحة ما يتداوله البعض من انباء حول عملية اغتيال طالت إمام مسجد في منطقة الممدارة شرق عدن مساء اليوم الإثنين .

وقال المصدر ان الخبر كاذب وعار عن الصحة تماما ، مؤكدا ان مطابخ معروفة تقف وراء بث ونشر مثل هذه الشائعات المغرضة لارباك المشهد واثارة الفوضى بعدن .

واوضح ان الاجهزة الأمنية تباشر مهامها على اكمل وجه في منطقة الممدارة وبقية مديريات عدن ولا يوجد اي عملية اغتيال تمت مساء اليوم .

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