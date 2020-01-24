عدن تايم

مصدر أمني يكشف التفاصيل الكاملة حول مقتل امرأة باحدى فنادق عدن

24 يناير، 2020
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اوضح مصدر امني في شرطة القاهرة بالعاصمة عدن، تفاصيل قضية القتل التي حصلت في احد فنادق مدينة المنصورة، والتي راحت ضحيتها إمرأة مسنه علي يد شقيق زوجها بدوافع واسباب عائلية.
وتبدء القصة من حين وصول الجاني أخ الزوج للشقة التي يسكن فيها زوج المجاني عليها وزوجته وبحسب افادة الزوج الذي كان متواجد وقت حدوث الجريمة: فبعد مشادة كلامية قام الجاني بإشهار مسدسه الشخصي واطلاق رصاصة واحدة اصابت الزوجة براسها كما قام بإشهار المسدس تجاه الزوج وغادر الشقة بعد اخذ المفاتيح.
وتابع قائلا: ان رئيس التحريات بقسم شرطة القاهرة الملازم عبدالحميد فضل قام بنزول فور وصول بمعية قوة امنية من افراد طوارئ شرطة القاهرة وفريق التحريات والتكنيك الجنائي لموقع حدوث الجريمة وقام بنقل الجثة الي المستشفي بعد ان فارق الحياة والبدء بجمع المعلومات وأخذ الاقوال من الشهود وزوج المجني عليها وموظفين الفندق بهدف الوصول إستكمال ملف القضية وتعقب من من قام بارتكاب الجريمة. 

وأوضح ان القاتل مازال هاربا ومن تم إعلان القبض عليه كان احد المشتبهين بهم وليس القاتل وبعد تحديد هوية القاتل جاري البحث والتحري للقبض عليه

– عن الاعلام الامني شرطة القاهرة

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