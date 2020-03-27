مصدر أمني يكشف لكريتر سكاي تفاصيل الاشتباكات في غرب عدن وطريقة تهريب القات

افاد مصدر أمني لكريتر سكاي بوقوع اطلاق نار في صلاح الدين غرب عدن بسبب الازدحام البشري.

وقال مصدر امني لكريتر سكاي:ان تجمعات كبيرة للمواطنين بحثاً عن القات في صلاح الدين ادى الى قطع الطريق.مردفا ان قوات الحزام الامني ابلغت المواطنين بالابتعاد بسبب قطعها حركة السير.

وتابع قائلا ان المواطنين و نظرا للازدحام الشديد بحثا عن القات تسببوا بقطع الطريق مما ادى الى استدعاء قوة من الحزام لفض الزحمة وتم نقلهم الى منطقة الفردوس شمال صلاح الدين.

واكد المصدر ان سبب التجمعات هو من اجل شراء القات القادم من محافظة الضالع وتهريبه عبر البحر الى مديريات العاصمة عدن.

واختتم بالقول ان قوات امنية لم يحدد هويتها تتعاون في مساعدة تهريب القات عبر النقاط الامنية الممتدة من الضالع الى عدن وعبر البحر.