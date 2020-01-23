مصدر أمني يكشف لكريتر سكاي عن تفاصيل جديدة لحادثة مقتل امرأة في فندق بعدن(صورة)

اوضح مصدر امني في شرطة القاهرة بشأن قضية القتل الذي حدثت في احدى فنادق مدينة المنصورة بالعاصمة عدن.

وقال مصدر امني لكريتر سكاي:ان مواطن اقدم على قتل زوجة شقيقه المسنة بدوافع واسباب عائلية وتبدأ القصة من وقت وصول الجاني شقيق الزوج للشقة التي يسكن فيها شقيقه وزوجته المجني عليها.

واضاف:وبحسب افادة الزوج الذي كان متواجد وقت حدوث الجريمة ان وبعد مشادة كلامية قام الجاني بإشهار مسدسه الشخصي وقام بإطلاق طلقة واحد اصابة الزوجة براسها كما قام بإشهار المسدس تجاه الزوج وخرج من الشقة في أحد فنادق مديرية المنصورة وقام بإغلاق الباب و قام بأخذ المفاتيح وفر هاربا.

وتابع قائلا: ان رئيس التحريات بقسم شرطة القاهرة الملازم عبدالحميد فضل قام بالنزول الى موقع الحادث بمعية قوة امنية من افراد طوارئ شرطة القاهرة وفريق التحريات والتكنيك الجنائي وقام بنقل الجثة الى المستشفى بعد ان فارقت الحياة والبدء بجمع المعلومات وأخذ الاقوال من الشهود وزوج المجني عليها وموظفين الفندق بهدف إستكمال ملف القضية وتعقب من من قام بارتكاب هذا الفعل الغير الانساني

واختتم:القاتل مازال هاربا ومن تم إعلان القبض عليه كان احد المشتبهين بهم وليس القاتل وبعد تحديد هوية القاتل جاري البحث والتحري للوصول اليه والقبض عليه .