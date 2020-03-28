مصدر أمني يكشف لكريتر سكاي مصدر تهريب الافارقة في تعز

طالب مصدر مسؤول امني بارز في ادارة امن محافظة تعز وسط البلاد فضل عدم ذكر اسمه لانه ليس مخول بالحديث لوسائل الإعلام السلطات المختصة لمعاقبة فرق تهريب الافارقة.

وقال المصدر المسؤول الامني لكريتر سكاي نطالب مدير الامن منصور الاكحلي وقيادة محور تعز على ارسال قوة امنية لضبط المهربين في مديرية المعافر.

وتابع قائلا نطالبهم لضبط الناس الذين يتاجرون بهؤلاء في مناطق المعافر مقابل مبالغ مالية حيث يواجهون القوات الخاصة ولا بد ان يتوقفوا في تهريب الافارقة.لافتا نحن لا نريد ان تكون بلدنا منفذ للوباء اضافة الى ماعليه من الحرب والدمار.

ولفت بالقول نتمنى من السلطات المحلية مواجهة هؤلاء المهربين وان تركز على اهتمامها بهذا الموضوع وان تحيل كل من يقوم بالتهريب للقضاء لينال جزاءه الرادع.

واشار بدأنا نتحدث في الاجتماعات الامنية عن الافارقة ودخولهم الى اليمن ونقلهم للامراض والاوبئة بالاضافة يمثلوا علينا الخطر في ظل هذه الظروف ويستخدموا كمصدر تهديد لبلادنا.

واختتم بالقول عبر تدفقهم بالالاف الى اليمن او ترانزيت الى الدول الاخرى واليوم لابد ان نواجه ونحد من هذا التخريب من هؤلاء الناس ونحافظ ع سيادة الوطن.