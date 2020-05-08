مصدر استخباراتي يكشف عن الإرهابي الذي يقوم بعملية تحشيد لتظاهرة بعدن

كشف مصدر استخباراتي بأن مجامعي إرهابية تابعة للشرعية اليمنية تحاول إخراج مظاهرة مساء غدا السبت في العاصمة الجنوبية عدن لها اغراض سياسية.

وأكد مصدر استخباراتي أن الإرهابي الذي يقوم بعملية التحشيد لتظاهرة بعدن هو (أبو صفية اليمني)”.

وقال ذلك المصدر الاستخباراتي بأن: “المدعو (أبو صفية اليمني، والإرهابي صلاح با جبع، يدعو لمسيرة بعدن، وذلك بالتنسيق مع صلاح باتيس وأحمد الميسري ومختار الرحبي”، المتهمين بالإرهاب في الجنوب.

وأكد أن تلك المجاميع الإرهابية تهدف من خلال دعوتها لتظاهرة بعدن إلى خلق الفتنة بين أبناء الجنوب، ولها أبعاد سياسية نتنة.

بدورهم، طالب سياسيون ومراقبون بضرورة رفض المشاركة في أي دعوة لمسيرة بعدن تدعمها جماعات إرهابية، بالإضافة إلى انها تشكل خطرا كبيرا مع تفشي وباء كورونا.

وحذروا كافة المواطنين بضرورة توخي الحذر من اجتياح كورونا لعدن، والقضاء على سكانها، اذا لا قدر الله وحصلت أي تجمعات سكانية خلال هذه الأيام القادمة.

ونشر ناشطون جنوبيون تحذيرات شديدة على وسائل التواصل الاجتماعي من عدم الانجرار خلف تلك الجماعات التي تدعمها التنظيمات الإرهابية.

بدوره، أكد أحد الناشطين الجنوبيين، رفض ذكر اسمه، توثيقه لشاب تابع لتلك الجماعات قام باطلاق الصرخة الحوثية قبل أيام، واليوم هو من يقوم بالحشد للتظاهرة”، حد قوله.

وقال:” لدي كل شيء موثق، رقم هاتفه، وصور لحالاته، وفيديو وهو يطلق الصرخة الحوثية.. لا تصدقوهم هؤلاء جماعات إرهابية هدفها زعزعة الأمن ونشر كورونا بقوة في عدن خاصة والجنوب عامة للقضاء على شعبه الصابر”.