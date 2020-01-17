مصدر امني بأبين يوضح سبب مقتل جندي وإصابة آخرين أثناء صرف المرتبات في مدينة الحصن

أوضح مصدر في قوات الحزام الأمني بمحافظة أبين، حول واقعة مقتل جندي وإصابة جنود آخرين من الحزام في مدينة الحصن.

وقال المصدر، ان جنود في الحزام اطلقوا النار على بعض العناصر التى أرادت افتعال فوضى بهدف افشال صرف مرتبات الجنود بمعسكر أمن المنشآت بمدينة الحصن مساء الخميس، وهو ما أدى الى مقتل جندي وإصابة ٣ آخرين.

ونفى المصدر، صحة الأنباء التي تحدثت عن اندلاع اشتباك بين لجنة صرف المرتبات وجنود الحزام بسبب الاستقطاعات من المرتبات، قائلا ان ذلك لا اساس له من الصحة، مشيرًا الى أن لجنة صرف المرتبات ماتزال تعمل على الصرف ولم تتوقف.

كما نفى المصدر مزاعم وجود استقطاعات من مرتبات الجنود، مؤكدا ان المرتبات تصرف كاملة دون اي نقصان.