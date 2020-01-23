مصدر امني في شرطة القاهرة يوضح سبب الانفجار الذي هز الحي

أوضح مصدر امني في شرطة القاهرة ان سبب الذي حصل في حي القاهرة ناتج عن إنفجار قنبلة صوتية في احد الاحواش السكينة التابعة لمنزل أحد المواطنين في شارع الكثيري خلف شرطة القاهرة والذي يتكون من ثلاثة أدور سكينه لا يتواجد فيها سكان غير في الدور الثالث دون حدوث إصابة بشرية وتضرر بسيط في شقق وليس كما ورد بأنها عبوه ناسفة .

وتابع قائلا ان ان نائب مدير القسم الاخ ايمن احمد سيف قام بنزول فور حدوث الانفجار بمعية قوة امنية من افراد طوارئ شرطة القاهرة وفريق التحريات لموقع الانفجار وقامت بتطويق المكان والبدء بجمع المعلومات وأخذ الأقوال من الشهود والمارين والمتواجدين في المكان بهدف الوصول للهوية.

من قام بارتكاب هذا الفعل الغير الإنساني واخلاقي و الذي يهدف للخلط الأوراق وترويع المواطنين في حي القاهرة وإقلاق السكينة العامة ولكن وهابت وقيادة وإفراد شرطة القاهرة بقيادة قيادة ممثلة برائد طارق الحاج الذي تمتلك الخبرة الكافية للتعامل مع كل الإحداث والمستجدات والمتغيرات وسوف تتعامل بدون رحمة مع كل من يحاول المساس بأمن واستقرار العاصمة عدن عامة وحي القاهرة خصوصا وهي لهم بمرصاد .

وحتى الان جاري البحث والتحري للتعرف على هوية الفاعل.