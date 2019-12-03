مصدر امني يروي تفاصيل تعرض شاب للطعن من قبل عصابة نسائية في عدن

كشف مصدر امني تفاصيل جريمة طعن عبد الرحمن من قبل عصابة نسائية في عدن.

وجاء في رواية المصدر الامني:

في مساء الاثنين بالتحديد عند الساعة التاسعة خرج عبد الرحمن من مستشفى خليج عدن بالمعلا والذي كان يتواجد فيها لغرض علاج ابنة عمته المصابة بمرض يتطلب لتدخل جراحي .. عبد الرحمن صاحب العشرون عام يستعد خلال الاشهر القادمة لاستقبال مولوده او مولودته البكر .. ولا يوجد لديه اي مصدر دخل غير العمل في باصه الصغير ( دباب ) .. وبعد خروجه من المستشفى وجد رجلا ومعه ثلاث نساء اوقفوه وطلبوا منه بان ياخذهم بمشوار الى منطقة الحسوة وتم الاتفاق على مبلغ وقدره 6 الف ريال.. وفي منتصف الطريق طلب الرجل من عبد الرحمن ايقاف الباص عن البقالة لشراء الماء .. وعند الوصول إلى محطة الكهرباء الحرارية بالحسوة طلب الرجل من عبد الرحمن الاتجاه الى اليسار لان منزلهم في ذاك الشارع.. دخل عبد الرحمن وبداء يشعر بالقلق وبمجرد الوصول لمنطقة نائية في الطريق الترابي.. طلب الرجل من عبد الرحمن ايقاف الباص والنزول من اجل سرقة الباص لكنه رفض وتم بعد ذلك مباشرته بطعنه في ظهره ثم قاموا بانزاله وقاموا بضربه وطعنه بالسكاكين .. حاول عبد الرحمن الدفاع عن نفسه وتمكن من اخد سكين من احد المبرقعين وقام بطعنه.. ومباشرة تم تهشيم راس عبد الرحمن بزجاج الباص الامامي .. وكان حينها يحاول الانذال تشغيل الباص لكن بالصدفه مر من امام الموقع طقم عسكري.. حينها شعر الانذال بالخوف وصعدو على متن سيارة كانت تمشي خلفهم.. بينما مر الطقم ولم يقف حينها لا يعلم كيف صعد عبد الرحمن الى الباص وتمكن من تشغيله الى الخط العام..

وتم نقله بعد ذلك إلى مستشفى البريهمي وتم علاجه.. حيث وصلت عدد الطعنات الى ١٠ طعنتين في الصدر و 2 في الفخذ الأيسر و2 في الايمن و2 في الصدر وواحدة في البطن كذلك في الوجه والظهر.. بالإضافة إلى رضوض وكدمات في جميع انحاء جسده..