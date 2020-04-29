كريتر سكاي

مصدر امني يروي تفاصيل جديدة بحادثة قيام شاب بقتل والدته في عدن

29 أبريل، 2020
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كريتر سكاي/خاص:

روى مصدر امني لكريتر سكاي تفاصيل قيام شاب قتل امه وتقطيعها في خورمكسر يوم الاثنين.
وقال مصدر امني بافادة خاصة لكريتر سكاي:قام شاب يدعى (ع؛س)٣٠ عاما  بقتل والدته  فطومه محمد وتقطيعها في مديرية خورمكسر يوم الاثنين ٢٧-٤-٢٠٢٠  في منزلهم حيث فوجى جهاز بحث شرطة الشيخ بقدوم المتهم الى داخل الشرطة ليبلغ احد اقربائه ضابط نوبة ايفان اسماعيل وبجانبه الضابط ايمن  المندري   حيث اخد يصرخ بانه قام بدفع امه فوقعت على الارض ثم قام بقتل امه وتقطيعها ووضعها داخل الكيس وطلب من قريبه قتله.
واضاف: فقام جهاز بحث شرطة الشيخ بحجز المتهم والتحرز على مابحوزته ثم توجه ضابط النوبه ايفان اسماعيل والضابط ايمن بتوجيهات مدير القسم ومدير البحث للتاكد من صدق ماقاله وتم التواصل مع اقربائهم وعند وصولهم الى منزل المجني عليها  فطوم ودخول المنزل بوجود اقارب المجني عليها تم التاكد من صحة كلام المتهم والعثور على المجني عليها مقطعة.
واختتم: تم التواصل مع شرطة خور مكسر وابلاغهم بما حدث واعلامهم بان المتهم محتجز في شرطة الشيخ حيث تم تسليمه بعد ذلك لشرطة خور مكسر  شاكرين جهود وتنبه ومثابرة بحث شرطة الشيخ من مدير شرطه الشيخ محمد صالح مطيع ومدير البحث خالد الاوبلي والضابط ايمن وضابط النوبه ايفان ومع تواصل المحقق عادل المصوري تم حضور المتهم لشرطة الشيخ في التاسعة والنصف مساء  وهو وقت بدء عمل بحث شرطة الشيح والذي سهل عمل بحث شرطة خور مكسر في اكتشاف الجريمة وتسليم المتهم فيها.

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امني بحادثة بقتل تفاصيل جديدة شاب عدن في قيام مصدر والدته يروي

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