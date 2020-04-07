مصدر امني يروي تفاصيل جديدة لكريتر سكاي عن حادث سوق القات في خنفر

كشف مصدر امني لكريتر سكاي تفاصيل خاصة حول حادثة مقتل شاب وجرح اخر في سوق قات خنفر.

وقال مصدر امني لكريتر سكاي: حدث خلاف حول مكان لبيع القات في السوق بجعار.

واضاف:بالبداية كانت مشادات كلامية بين شاب من منطقة الروى يدعى(م.خ.م) وبين مقوتي اخر من منطقة الحصن. مشيرا اثناء المشادات الكلامية بين المقاوتة تدخل شباب بالوقوف مع المقوتي الذي ينتمي لمنطقة الحصن.

واضاف بعد الانتهاء صباحا من المشادات الكلامية عاد الشاب الذي ينتمي لمنطقة الروى عند الساعة السادسة مساء بسلاحه الالي وباشر اطلاق النار حيث قتل حتى المدافعين عن المقوتي يدعى نائف علي حسن وجرح اخر.

وواصل قائلا ان القتيل تم ايداعه ثلاجة الموتى في مستشفى بابين فيما الجريح تم اسعافه لمستشفى البريهي نظرا لاصابته الخطيرة.

واختتم بالقول ان قوة من الحزام الامني نزلت والقت القبض على القاتل يدعى (م.خ.م) وايداعه قسم شرطة المديرية تمهيدا نقله الى قيادة الحزام الامني.