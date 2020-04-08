مصدر امني يكشف حقيقة فرار مصاب بكورونا من جيبوتي الى اليمن

نفى مصدر امني مسوؤل ما نشر في بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن فرار يمني مصاب بفيروس كورونا من جيبوتي الى اليمن.

وأكد المصدر ان عمليات تحري اوليه كشفت ان المدعو بديع عبدالسلام سعيد لازال في جيبوتي بحسب معلومات من وزارة الخارجية اليمنية كما ان المذكور لم يصاب بفيروس كورونا.

ونوه المصدر الامني ان المعلومات الواردة في وسائل التواصل الاجتماعي ليس لها اساس من الصحة وكل ما يتداول شائعات كاذبة.

واشار المصدر ان اجهزة الامن تبذل الكثير من الجهود لوقف تدفق الوافدين القادمين من جيبوتي ودول القرن الافريقي.