مصدر بكهرباء عدن لكريتر سكاي .. عجز الكهرباء تخطى حاجز ال200 ميجا

قال مصدر خاص ل كريتر سكاي من المؤسسة العامة للكهرباء عدن ان عجز الكهرباء لهذا اليوم تخطى حاجز ال200 ميجا.

وتابع قائلا ان العجز وصل ذروته خصوصا ماقبل دخول الصيف الساخن.

ونبه بالقول ان المؤسسة العامة للكهرباء عدن تمر بوضع لا يحسد عليه.

وطالب المصدر الحكومة على الدعم اللازم من اجل تخفيف العجز الحاصل في ساعات التشغيل.

واشار ان في الوقت الحالي 3 ساعات طافي وساعة ونص تشغيل.

واختتم بالقول نحن على مشارف شهر الصيام رمضان المبارك والكهرباء في تدهور مستمر.