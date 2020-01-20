مصدر بكهرباء عدن يكشف سبب عودة انقطاع الكهرباء

عدن (تحديث نت) خاص:

كشف مصدر في كهرباء عدن عن البدء بعملية انقطاع التيار الكهربائي عن منازل المواطنين في عدن ابتداء من الساعات القادمة.

وقال المصدر أن ذلك للحفاظ على الوقود كون المخزون على وشك النفاد.

وأضاف: شارفت كميات الديزل المخصص للكهرباء على النفاد وحتى اللحظة لم تصل كميات الوقود إلى المحطات مع انخفاض بالتوليد حيت وصل العجز الكهربائي في هذه اللحظات إلى 30 ميجا بسب نفاذ مادة الديزل.

وبحسب مصادر عاملة في المصافي بان 1200 طن ديزل جاهزة لضخ الديزل لمحطات الكهرباء وهي بانتظار التعليمات.

وناشد المصدر الجهات ذات العلاقة الاسراع بعملية ضخ وقود الذيزل للمحطات.