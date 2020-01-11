كريتر سكاي

مصدر بمكتب حقوق الإنسان يوضح اسباب انتشار وباء حمى الضنك في الحديدة

11 يناير، 2020
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(كريتر سكاي)خاص:

قال مصدر في مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الحديدة ل كريتر سكاي ان سبب انتشار وباء حمى الضنك يعود الى غياب الجهات المعنية في المحافظة مثل المؤسسة العامة لمياه الصرف الصحي وصندوق النظافة والتحسين.

ولفت بالقول يتطلب من مكتب الاشغال العامه والطرق ومكتب البلدية بردم كل المستنقعات والحفر الموجوده في الحاره او القريه لأنها اماكن خصبه لتكاثر الباعوض.

وتابع قائلا على الدولة دعم المديريات الموبوئه بالادوية وتوفير حملة نظافة ومبيدات رش لكل مديرية منتشر فيها الوباء وبصورة مستمرة وليست عملية رش لعدة ايام وانتهى

ولو عن طريق منظمات انسانيه وخيرية.

ولفت بالقول يتطلب  مكتب الصحة عليه توفير اجهزة وشرائط الفحص والعلاجات اللازم. في المستشفى وجميع المراكز الصحيه في المديريه لمعالجة المصابين حتى لاتسوء حالة المريض نتيجة فقره او جهله او بعد المستشفى عنه.

الجدير بالذكر ان عدد الوفيات نتيجة وباء حمى الضنك بلغ حوالي110 حالة.

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