مصدر جنوبي رفيع: سنمنع أي قوة شمالية من دخول أبين.. ومليشيا الإخوان محاصرة

في توضيح مهم إلى شعب الجنوب، أكد مصدر جنوبي رفيع أنه لن يُسمح بدخول أي قوة شمالية صوب أبين، ولو اندلعت حرب طاحنة، مشيرا إلى أن القوات الجنوبية مستعدة.

وشدد المصدر على أن الاستعداد القتالي لدى القوات الجنوبية كبير، ولا قلق في هذا الجانب، والمجلس الانتقالي يقوم بواجبه على أكمل وجه.

وطمأن المصدر شعب الجنوب بان القيادة تقوم بواجبها في وضع كل الأمور قيد العمل سياسيا وعسكريا وأمنيا.

وقال: إن أوضاع أبين مطمئنة، والرجال الأبطال هناك مستعدون، وستنكسر أي قوة تحاول التلاعب أو التقدم في أي مديرية.

وأعلن المصدر الرفيع أن مليشيا حزب الإصلاح قيد الحصار في شقرة، وغير مسموح لها التحرك مطلقا، حتى يتم ترتيب انسحابها من شقرة وشبوة، وتسليم كل المواقع لقوات أمنية محلية والنخبة الشبوانية.

وأضاف أنه يجري البحث والنقاش داخل التحالف واللجان المشكلة لتطبيق اتفاق الرياض حول ترتيب كل الأمور العسكرية والأمنية وفق اتفاق الرياض.

ولفت المصدر أنه فيما يخص قوات المدعو سعيد معيلي فقد تم منعه من قبل التحالف من أي تحرك، محذرا من أنه إذا تحرك خارج شقرة سينال عملا رادعا وقويا.

ونفى المصدر ما تتداوله مواقع الشرعية ومليشيا الإخوان حول دخول قوات قادمة من مأرب يقودها المدعو معيلي.

وأكد أن هذه القوات لا تنتمي للواء الحماية الرئاسية الأول، وستتم مواجهتها في حال تقدمت وضربها بكل قسوة.

وأوضح المصدر أن وضع الطرف الآخر (الشرعية والإخوان ومليشياتهم) في حالة صعبة للغاية نتيجة خلافات داخلها، وارتكابها خروقات عدة وجسيمة لاتفاق الرياض، مؤكدا أن كل شيء مرصود، والتحالف مطلع عليها، ويقوم بواجب حماية اتفاق الرياض من خروقات الواهمين والفوضويين وتجار الحرب ونشر الإرهاب الساعين لإفشال اتفاق الرياض.

وناشد المصدر الناشطين والإعلاميين الجنوبيين القيام بواجبهم في تعزيز حماية الجنوب من أي اعتداءات حوثية كانت أو إخوانية.