مصدر حكومي يكشف أسباب عدم عودة الحكومة الى عدن

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قال مصدر حكومي ان الحكومة الشرعية التي كان مقررا لها الوصول إلى عدن يوم السبت قد لاتصل.

وقال المصدر انه وبسبب الترتيبات الخاصة بالقوة الأمنية التي سترافق الحكومة وستتولى تأمينها قد لاتصل الحكومة يوم السبت إلى عدن.

واشار إلى ان التجهيزات الأمنية وأخرى متصلة بتجهيز مقر الحكومة ربما تتسبب بتأخر وصول الحكومة إلى عدن.

من جانبه اتهم محمد المسوري محامي الرئيس السابق علي عبدالله صالح اتهامه إلى دولة الإمارات بالوقوف خلف إفشال عودة الحكومة والوزراء إلى العاصمة المؤقتة عدن .

وقال المحامي محمد المسوري إن الإمارات تصر على إفشال الضامن في تنفيذ اتفاق الرياض، حيث وأن المجلس الانتقالي الذي يعرقل عودة الحكومة لو وصلته توجيهات أبوظبي لنفذ فوراً دون تأخير .

وأشار محامي صالح إلى أنه :”يبدوا أن الضامن يحتاج لحزم وعزم ليفرض وجوده بعد أن صبر الكثير وتحملوا عراقيل الكفيل”.