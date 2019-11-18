مصدر: طائرة خاصة تقل وفد حكومي في طريقها إلى عدن

قال مصدر حكومي، إن رئيس الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً معين عبدالملك، رفقة وفد حكومي، سيصل اليوم الاثنين، إلى العاصمة المؤقتة عدن بناء على اتفاق الرياض الذي وقع مع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتياً في 5 نوفمبر الماضي برعاية السعودية.

وأضاف المصدر إن طائرة رئيس الحكومة أقلعت اليوم من العاصمة السعودية الرياض متجهة إلى عدن”.

وتوقعت المصادر أن يرافق رئيس الحكومة، نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي، ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي وعدد من مساعديه.

وكانت الحكومة أعلنت، الخميس الماضي، أن ترتيبات عودتها الى عدن تجري على قدم وساق بالتنسيق مع الأشقاء في العربية السعودية.

وأوضحت الحكومة ان الترتيبات اللوجستية التي يشرف عليها قيادة التحالف شارفت على الانتهاء وستكون الحكومة في عدن قريبا جداً.