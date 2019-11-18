المشهد اليمني

مصدر: طائرة خاصة تقل وفد حكومي في طريقها إلى عدن

Photo of المشهد اليمني المشهد اليمني منذ 14 دقيقة
0 أقل من دقيقة
المشهد اليمني

قال مصدر حكومي، إن رئيس الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً معين عبدالملك، رفقة وفد حكومي، سيصل اليوم الاثنين، إلى العاصمة المؤقتة عدن بناء على اتفاق الرياض الذي وقع مع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتياً في 5 نوفمبر الماضي برعاية السعودية.

وأضاف المصدر إن طائرة رئيس الحكومة أقلعت اليوم من العاصمة السعودية الرياض متجهة إلى عدن”.

وتوقعت المصادر أن يرافق رئيس الحكومة، نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي، ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي وعدد من مساعديه.

وكانت الحكومة أعلنت، الخميس الماضي، أن ترتيبات عودتها الى عدن تجري على قدم وساق بالتنسيق مع الأشقاء في العربية السعودية.

وأوضحت الحكومة ان الترتيبات اللوجستية التي يشرف عليها قيادة التحالف شارفت على الانتهاء وستكون الحكومة في عدن قريبا جداً.

الوسوم
إلى تقل حكومي خاصة طائرة طريقها عدن في مصدر وفد
Photo of المشهد اليمني

المشهد اليمني

مقالات ذات صلة

Photo of مصادر: قرار تغيير محافظ عدن وتعيين بديل عن ”شلال شايع” لن يتم في وقته المحدد

مصادر: قرار تغيير محافظ عدن وتعيين بديل عن ”شلال شايع” لن يتم في وقته المحدد

منذ 44 دقيقة
Photo of بعد الحديث عن وصول رئيس الحكومة إلى عدن.. ”وكالة اسوشيتيد برس” تكشف مفاجأة غير سارة لليمنيين بشأن تنفيذ اتفاق الرياض!

بعد الحديث عن وصول رئيس الحكومة إلى عدن.. ”وكالة اسوشيتيد برس” تكشف مفاجأة غير سارة لليمنيين بشأن تنفيذ اتفاق الرياض!

منذ ساعة واحدة
Photo of إب..مليشيا الحوثي تسقط مئات المعلمين من كشوفات الوظيفة العامة

إب..مليشيا الحوثي تسقط مئات المعلمين من كشوفات الوظيفة العامة

منذ ساعتين
Photo of تعرف بالأسماء على حصيلة المواجهات التي شهدتها عدن خلال الساعات الماضية؟

تعرف بالأسماء على حصيلة المواجهات التي شهدتها عدن خلال الساعات الماضية؟

منذ ساعتين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق