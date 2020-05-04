مصدر طبي لكريتر سكاي:مستشفى البريهي بعدن لم يرصد حالة كورونا خلال اليومين الماضيين

أشار مصدر طبي لكريتر سكاي إلى أن مستشفى البريهي في عدن لم يرصد حالات إصابة بكورونا خلال اليومين الماضيين.

وقال المصدر لكريتر سكاي: بأنه لم يتم تشخيص أي حالات مصابة بكورونا خلال اليومين الماضيين في مستشفى البريهي بعدن.

ولفت المصدر إلى أن ما يتم تداوله عن تسجيل المستشفى لحالات إصابة جديدة ووفيات جميعها أخبار لااساس لها من الصحة.