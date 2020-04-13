مصدر طبي: نقل مصاب كورونا من مستشفى الشحر إلى مستشفى فلك بالمكلا ⋆

المكلا ( نخبة حضرموت ) متابعات

نقل مصاب كورونا اليوم الاثنين, من مستشفى الشحر بمحافظة حضرموت, إلى مستشفى الحميات بمنطقة فلك شرق مدينة المكلا.

وقال مصدر طبي انه تم نقل الحالة المرضية المصابة بفيروس كورونا من المحجر الصحي بمستشفى الشحر إلى مستشفى الحميات وقسم معالجة فيروس كورونا بفلك.

واوضح المصدر ان الحالة الصحية للمصاب بالفيروس مستقرة.

يذكر ان المصاب مواطن يمني في العقد السادس, وسجلت اصابته يوم الجمعة الماضية, وتعد الاولى في اليمن