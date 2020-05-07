مصدر عسكري بسقطرى يؤكد أن قوات اللواء بحري صمام أمان للمحافظة ويدعو أبنائها لعدم التعاطي مع شائعات إعلام #الإخوان المضللة والداعية للفتنة



عدن24- سقطرى

اوضح مصدر عسكري في اللواء الاول بحري بمحافظة سقطرى ان قوات اللواء ومنتسبيه وكافة القوات الممرابطة ملتزمة وحريصة على أمن وحماية وتأمين المحافظة وهي صمام امن المحافظة ومسؤولة على الحفاظ وحدة النسيج الاجتماعي لابناء سقطري داعيا ابناء سقطري للحذر من الشائعات المغرضة والمضللة لإعلان الاخوان المسلمين الداعية للفتنة.

واكد المصدر قائلا : اننا في اللواء الاول مشاة بحري والقوات العسكرية والامنيه المتواجدة في جزيرة سقطرى حريصين على استقرار وامن الأرخبيل وحمايته من اي اخطار وتهديدات تقوض الأمن والسكينة العامة والحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي لابناء الأرخبيل الذي نحن جزء لايتجزاء منه ونؤكد على دورنا في دعم جهود التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في تامين الجزيرة وجهودهم في مجال التنمية وتقديم المساعدات الإنسانية التي يقوم بها مركز الملك سلمان وكذلك موسسة الشيخ خليفه بن زايد .

واستنكر المصدر الشائعات المغرضة لإعلام الاخوان المسلمين قائلا : نعبر عن استنكارنا لتلك الأصوات التي نسمعها ونراها من خلال اعلام الاخوان الهادفة الى اثارة الفتنة والفوضى في الأرخبيل وتعمل ليل نهار على نزيف الحقائق وتضليل الرأي العام

واشار المصدر الى طبيعة العلاقة مع التحالف قائلا : نوكد مجددًا ان قوات الامن والجيش في الأرخبيل صمام امان الامن والاستقرار في جزيرة سقطرى والى جانب قوات التحالف العربي وعلى تنسيق مستمر في كل ما يؤدي الى تحقيق الاستقرار والتنمية في الجزيرة

واشاد المصدر بدور الاشقاء في التحالف قائلا : نجدد شكرنا للدور التي تقوم به قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات والداعمة للاستقرار وحماية الأرخبيل ونزع فتيل الازمات التي تحاول قوى ومليشيات الاخوان لإحداثها في الأرخبيل

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