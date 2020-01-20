المشهد اليمني

مصدر عسكري يوضح لـ ” المشهد اليمني” الوضع العسكري في نهم وجبل هيلان

20 يناير، 2020
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المشهد اليمني

أكد مصدر عسكري لـ ” المشهد اليمني ” قبل قليل أن قوات الجيش الوطني تمكنت من اسر قرابة 100 مسلح حوثي في المعارك الدائرة في فرضة نهم بمحافظة صنعاء وبالقرب من جبل هيلان .

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ” إن المعارك على اشدها في فرضة نهم وبالقرب من جبل هيلان مؤكد ان مليشيا الحوثي تكبدت خسائر فادحة بالأروح وان هناك حوالي 80 جثة للحوثيين متناثرة في الجبهات.

وأضاف عن الحوثيين حشدوا قوات بأعداد كبيرة وحاولوا الالتفاف من جبل جبل هيلان الاستراتيجي بهدف قطع الطريق الواصل من مأرب الى فرضة نهم .

وأشار الى ان الجيش الوطني تمكن من الإلتفاف على مسلحي الحوثي بعد تقدمهم وقام بمحاصرتهم والاشتباك معاهم بمختلف انواع الاسلحة المتوسطة والثقيلة وتمكن من اسر قرابة 100 حوثي وقتل العشرات ما زالت جثثهم في الشعاب .

وأكد إن قوات الجيش في نهم تمكنت اليوم من تحرير البياض كاملا وتبة الكحل وان المعارك مستمرة لتحرير الصافح.

وتشهد منطقة جبل هيلان وفرضة نهم معارك شرسة بعد حشد الحوثيين لمسلحيهم والجيش الوطني في محاولة للسيطره على بعض المواقع الاستراتيجية .

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