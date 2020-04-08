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مصدر في كهرباء عدن يوضح بشأن توقف المحطات الخاصة عن العمل

8 أبريل، 2020
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توقفت محطة كهرباء مستأجرة عن العمل ظهر اليوم الأربعاء في عدن.

وقال مصدر في مؤسسة الكهرباء بعدن أن شركة السعدي علقت الخدمة في محطتها، وتم اطفاءها بكامل قدرتها البالغة 60 ميجا ظهر اليوم.

وأضاف المصدر أن إضراب محطات الكهرباء المستأجرة في عدن، بدأ اليوم من دون الثلاث الشركات الاخرى، مهددا بإنقطاع التيار الكهربائي بشكل شبه كامل عن المدينة.

وأكد المصدر بأن الحكومة قامت بالتحرك السريع قبل يومين ووجهت وزارة المالية لسداد المبالغ لشركات الكهرباء الخاصة بشكل عاجل قبل أن تحل الكارثة وتغرق عدن في ظلام دامس.

واشار إلى أن مجموعة السعدي انفردت وصممت على الاطفاء وهذا ليس بالموقف الوطني في وقت صعب تمر به العاصمة عدن.

وحذر المصدر من تسييس مجال الكهرباء في عدن الذي يعاني انقطاعات متفاقمة مع دخول الصيف ، معتبرا أن ذلك قد ينسحب سلبا على الأمن وصحة المواطنين.

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