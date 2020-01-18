عدن الغد

مصدر : لاتوافق حتى اللحظة على اسمي محافظ عدن ومدير امنها الجديد

18 يناير، 2020
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مصدر : لاتوافق حتى اللحظة على اسمي محافظ عدن ومدير امنها الجديد

قال مصدر حكومي لصحيفة “عدن الغد” انه لم يتم التوافق حتى اللحظة على اسمي محافظ عدن ومدير امنها الجديدان .
وقال المصدر لصحيفة “عدن الغد” ان الاسماء المطروحة من الرئاسة اليمنية والانتقالي والقوى السياسية الاخرى لاتزال مثار نقاش .
وكان من المقرر ان يتم هذا الاسبوع اعلان اسم المحافظ الجديد ومدير الامن .
اشار المصدر الى ان هذه الاطراف لاتزال تخوض نقاشا بخصوص الاسماء المرشحة متوقعا تدخل سعودي لدفع التفاوض حول هذه الاسماء الى نهايته والاعلان عنه.

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