مصدر : لاتوافق حتى اللحظة على اسمي محافظ عدن ومدير امنها الجديد

قال مصدر حكومي لصحيفة “عدن الغد” انه لم يتم التوافق حتى اللحظة على اسمي محافظ عدن ومدير امنها الجديدان .

وقال المصدر لصحيفة “عدن الغد” ان الاسماء المطروحة من الرئاسة اليمنية والانتقالي والقوى السياسية الاخرى لاتزال مثار نقاش .

وكان من المقرر ان يتم هذا الاسبوع اعلان اسم المحافظ الجديد ومدير الامن .

اشار المصدر الى ان هذه الاطراف لاتزال تخوض نقاشا بخصوص الاسماء المرشحة متوقعا تدخل سعودي لدفع التفاوض حول هذه الاسماء الى نهايته والاعلان عنه.