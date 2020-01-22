مصدر لـ ”كريتر سكاي“ .. جبايات غير قانونية يتعرض لها المواطنون في الحواجز الامنية

قال مصدر محلي بان استقطاعات غير قانونية تطال المسافرين واصحاب النقل التجاري بطرق غير قانونية في كثيرا من الحواجز الامنية .

واضاف المصدر لـ ”كريتر سكاي“ بان الحواجز الامنية بدايةً من العلم الشرقي لعدن ، يقوم بجبايات على الشاحنات والدينات والسيارات الصغير ذو النقل المحدود .

واشاروا بان الجبايات تتم في كثيرا من الحواجز ، وليس حاجز واحد ، في حين ان البعض يقوم بمنع الشاحنات من العبور حتى يدفعوا .

وناشدوا الجهات المعنية سرعة ضبط تلك النقاط ، وايقاف العبث الذي يتم من خلال الاستقطاعات التي لا احد يعلم الى اين تذهب .