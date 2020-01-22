كريتر سكاي

مصدر لـ ”كريتر سكاي“ .. جبايات غير قانونية يتعرض لها المواطنون في الحواجز الامنية

22 يناير، 2020
0

أبين (كريتر سكاي) خاص

قال مصدر محلي بان استقطاعات غير قانونية تطال المسافرين واصحاب النقل التجاري بطرق غير قانونية في كثيرا من الحواجز الامنية .

واضاف المصدر لـ ”كريتر سكاي“ بان الحواجز الامنية بدايةً من العلم الشرقي لعدن ، يقوم بجبايات على الشاحنات والدينات والسيارات الصغير ذو النقل المحدود .

واشاروا بان الجبايات تتم في كثيرا من الحواجز ، وليس حاجز واحد ، في حين ان البعض يقوم بمنع الشاحنات من العبور حتى يدفعوا .

وناشدوا الجهات المعنية سرعة ضبط تلك النقاط ، وايقاف العبث الذي يتم من خلال الاستقطاعات التي لا احد يعلم الى اين تذهب .

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الامنية الحواجز المواطنون جبايات سكاي غير في قانونية كريتر لـ لها مصدر يتعرض

إقرا أيضا

Photo of الوكيل باضاوي يطلع على نشاط مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت

الوكيل باضاوي يطلع على نشاط مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت

22 يناير، 2020
Photo of عقب هطول الامطار بعدن .. المتحدث باسم وزارة الكهرباء يدعو المواطنين إلى أخذ الحيطة من ملامسة أعمدة الإنارة

عقب هطول الامطار بعدن .. المتحدث باسم وزارة الكهرباء يدعو المواطنين إلى أخذ الحيطة من ملامسة أعمدة الإنارة

22 يناير، 2020
Photo of أجواء غائمة في مدينة عدن(صور)

أجواء غائمة في مدينة عدن(صور)

22 يناير، 2020
Photo of إندلاع حريق هائل في منزل بالعاصمة صنعاء

إندلاع حريق هائل في منزل بالعاصمة صنعاء

22 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق