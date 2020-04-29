مصدر “لكريترسكاي” يكشف حقيقة وجود مصاب بفيروس كورونا في صنعاء

اكد مصدر مطلع لكريتر سكاي عن اصابة احد المرضى في صنعاء بفايروس كورونا المستجد.

وقال المصدر انه وبسبب سوء أخلاق البعض من المشككين قاموا بنشر المعلومات عن المريض المصاب بالفايروس ويدعى”ا.م.ج” يبلغ من العمر 40 عاما.

وكشف المصدر لكريتر سكاي، انه تم احتجاز كل الطاقم الطبي الذي تعامل مع احد الحالات المشتبه بها في مستشفي الجمهوري يوم الجمعه الماضية ، وعدد الطاقم 13 فرد بينهم أطباء، وفي اليوم التالي للاحتجاز تم اخذ مسحات وعينات من كل الطاقم، حيث تم ابلاغهم ان الحالة التي تم التعامل معها ابجابية الفحص الاول ولن يتم الاعلان عنها لا بعد التأكد من الفحص مره اخرى.

واضاف ان الحالة المصابة في العناية المركزة في مستشفى الكويت والطاقم الطبي وعددهم 13 شخصا في فندق جراند حده تحت العزل الانفرادي.