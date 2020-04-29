كريتر سكاي

مصدر “لكريترسكاي” يكشف حقيقة وجود مصاب بفيروس كورونا في صنعاء

30 أبريل، 2020
0

كريترسكاي/خاص

اكد مصدر مطلع لكريتر سكاي عن اصابة احد المرضى في صنعاء بفايروس كورونا المستجد.
وقال المصدر انه وبسبب سوء أخلاق البعض من المشككين قاموا بنشر المعلومات عن المريض المصاب بالفايروس ويدعى”ا.م.ج” يبلغ من العمر 40 عاما.
وكشف المصدر لكريتر سكاي، انه تم احتجاز كل الطاقم الطبي الذي تعامل مع احد الحالات المشتبه بها في مستشفي  الجمهوري يوم الجمعه الماضية ، وعدد الطاقم 13 فرد بينهم أطباء، وفي اليوم التالي للاحتجاز تم اخذ مسحات وعينات من كل الطاقم، حيث تم ابلاغهم ان الحالة التي تم التعامل معها ابجابية الفحص الاول ولن يتم الاعلان عنها لا بعد التأكد من الفحص مره اخرى.

واضاف ان الحالة المصابة في العناية المركزة في مستشفى الكويت والطاقم الطبي وعددهم 13 شخصا  في فندق جراند حده تحت العزل الانفرادي. 

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
بفيروس حقيقة صنعاء في كورونا لكريترسكاي مصاب مصدر وجود يكشف

إقرا أيضا

Photo of الصحة العالمية تنشر الرقم الحقيقي لعدد المصابين بفيروس كورونا في اليمن(صورة)

الصحة العالمية تنشر الرقم الحقيقي لعدد المصابين بفيروس كورونا في اليمن(صورة)

29 أبريل، 2020
Photo of اجتماع طارئ للمجلس الانتقالي مع ممثلي المنظمات الدولية والاغاثية(تفاصيل)

اجتماع طارئ للمجلس الانتقالي مع ممثلي المنظمات الدولية والاغاثية(تفاصيل)

29 أبريل، 2020
Photo of وزير الصحة اليمني يؤكد ظهور حالات مصابة بكورونا في عدن

وزير الصحة اليمني يؤكد ظهور حالات مصابة بكورونا في عدن

29 أبريل، 2020
Photo of “الجنوبيين اليوم بحاجة الى وفاق وتوافق أكثر من اي وقت مضى”

“الجنوبيين اليوم بحاجة الى وفاق وتوافق أكثر من اي وقت مضى”

29 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق