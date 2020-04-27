كريتر سكاي

مصدر لكريتر سكاي:لهذا السبب تحسنت خدمة الكهرباء في بعض المناطق بعدن

27 أبريل، 2020
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كريتر سكاي/خاص:

كشف مصدر عن التحسن الذي حدث لخدمة الكهرباء بعدة مناطق بعدن.
وقال مصدر لكريتر سكاي:سبب تحسن الكهرباء ببعض مناطق عدن بسبب ان الكثير من المناطق  طافية نتيجة تضررها من السيول التي شهدتها المدينة .
واضاف:وتسببت بحدوث خلل وإعطاب  في الخطوط والمفاتيح كل ذلك أدى الى انقطاع الخدمة عن تلك المناطق منذ حدوث تلك الكارثة على عدن ما تسبب بارتفاع ساعات التشغيل في المناطق التي عاد لها التيار الكهربائي لتصل الى ٦ ساعات.
واختتم:فرق الصيانة في ادارة النقل والتوزيع والطوارئ منذ تلك الفترة وحتى يومنا هذا  تقوم باصلاح الخلل في المناطق التي تعاني من الانطفاءات الطويلة والمتكررة لاعادة الوضع الطبيعي لها..
وبإذن الله ستشهد المدينة انتظام   وعدالة بالانطفاءات المبرمجة خلال الساعات القادمة ..

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