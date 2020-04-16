كريتر سكاي

مصدر لكريتر سكاي اجراءات قانونية بحق المخالفين في لجنة صرف مرتبات الشهداء بتعز

16 أبريل، 2020
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كريتر سكاي/خاص:

ذكر مصدر مطلع اليوم الخميس بان اجراءات قانونية مشددة سوف تتخذ ضد اي مخالف في لجنة صرف مرتبات الشهداء .

وقال مصدر لـ “كريتر سكاي” بأن هناك اسماء لشركات ومحلات صرافة متعاقدة لصرف اكراميات الشهداء في تعز .

وبحسب المصدر فأن اي محل صرافة سوف يبتز اسر الشهداء ، على المستفيدين ابلاغ رئيس لجنة الصرف لاجراء اللازم.
وجاء ذلك تجاوبا مع الشكوى التي نشرها كريتر سكاي على لسان اسر الشهداء الذين تعرضوا لخصم مبلغ ٢٥٠٠ ريال .

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