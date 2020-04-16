مصدر لكريتر سكاي اجراءات قانونية بحق المخالفين في لجنة صرف مرتبات الشهداء بتعز

ذكر مصدر مطلع اليوم الخميس بان اجراءات قانونية مشددة سوف تتخذ ضد اي مخالف في لجنة صرف مرتبات الشهداء .

وقال مصدر لـ “كريتر سكاي” بأن هناك اسماء لشركات ومحلات صرافة متعاقدة لصرف اكراميات الشهداء في تعز .

وبحسب المصدر فأن اي محل صرافة سوف يبتز اسر الشهداء ، على المستفيدين ابلاغ رئيس لجنة الصرف لاجراء اللازم.

وجاء ذلك تجاوبا مع الشكوى التي نشرها كريتر سكاي على لسان اسر الشهداء الذين تعرضوا لخصم مبلغ ٢٥٠٠ ريال .