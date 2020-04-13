عدن تايم

مصدر مسؤول بمصافي عدن : "الكميتي هول" مركز عزل جهزته الصحة العالمية واطباء بلا حدود

14 أبريل، 2020
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اوضح مصدر مسؤول في شركة مصافي عدن عن ما يتداول من معلومات غير دقيقة عن القاعة التي وضعتها الشركة تحت تصرف لجنة الطوارئ .

وقال المصدر ل” عدن تايم” ان القاعة العامة الخاصة بمصفاة عدن تم وضعها كمركز للعزل وليس للعلاج بمعنى عزل الأفراد الذين يشتبه فيهم أو خالطوا حالات مصابة وقد تم تأهيل وتجهيز القاعة من قبل منظمة الصحة العالمية وأطباء بلا حدود وبالنسبة لمركز الحجر الصحي هو في مستشفى الأمل وقد تم تجهيز المركز بعدد من الأسرة والمستلزمات الطبية وهناك عشرة أجهزة تنفس.

وعرف المصدر في سياق توضيحه بان اطلاق القاعة العامة اسم “الكميتي هول” لانها كانت مخصصة للاحتفالات والاعراس وقامت المصفاة مشكورة بوضعها تحت تصرف اللجان المختصة بمواجهة فيروس كورونا وتم إلغاء كل حجوزات الأعراس فيها.

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