كريتر سكاي

مصدر مسؤول بمول SBC:قوات امنية هاجمت المول وشرعت بتكسير السور(صور)

11 يوليو، 2020
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مصدر مسؤول بمول SBC:قوات امنية هاجمت المول وشرعت بتكسير السور(صور)
كريتر سكاي/خاص

قال مصدر مسؤول في مول SBc أن قوة أمنية قامت بالاعتداء على المول وتكسير سور المول الخارجي دون سابق إنذار ..
و أضاف المصدر :أن إدارة المول تفاجأت بقدوم قوة أمنية قامت بهدم السور الخارجي المول والدخول إلى حرم المول وهدم حمامات ومصلى المبنى.
وأشار المصدر إلى أنه رغم خروج إدارة المول في محاولة للتفاهم مع القوة الأمنية وأخذ مهلة نصف يوم للنظر في الموضوع إلا أنها لم تستجب لذلك
وذكر المصدر أن إدارة المول قد تفاجأت من هذه الأفعال دون سابق إنذار مشيرا إلى هناك نية من الإدارة برفع دعوى قضائية.

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