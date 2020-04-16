كريتر سكاي

مصدر مسؤول لكريتر سكاي يحمل مدراء الشمايتين والمقاطرة سبب عرقلة عمل اصلاح نقيل هيجة العبد

16 أبريل، 2020
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(كريتر سكاي):خاص

حمل مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للجسور كلا من مدير مديرية الشمايتين والمقاطرة عرقلة العمل في الخط الرابط بين محافظتي تعز وعدن. 

وقال المصدر لكريتر سكاي  ان رغم الاتفاق مع مدراء المديريات المذكور اعلاه على اغلاق الخط حتى استكمال العمل.

واشار لكن للاسف الشديد لم تلتزم السلطتين المحلية في الشمايتين والمقاطرة على منع حركة السير.

واضاف من تاريخ ٧ ابريل نحن نتابع مدراء المديريات ليوفروا ما التزموا به في المحضر لنتمكن من الذهاب لمسح طريق كربة.

واختتم قائلا  نطالبهم على الالتزام بماجاء حتى نستطيع استكمال العمل.

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