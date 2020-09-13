مصدر مسئول في قيادة لجان الجمعيات السكنية بعدن تدحض الاراجيف والاشاعات المغرضة التي تسوقها وسائل التواصل الاجتماعي

من قيصر ياسين دحض مصدر مسئول في قيادات لجان الجمعيات السكنية مايثار هذة الايام وينشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي وماتروج من حملات مغرضة واراجيف ممجوجة ضد مجلس التنسيق الحالي للجان التعاون السكني برئاسة الاخ احمد سلامة رئيس لجنة التنسق التعاوني السكني بعدن. واوضح المصدر المسئول في تصريح صحفي لعدن الغد بان ماتثيره تلك المواقع وماتسوقه من تلفيقات واكاذيب هي في الحقيقة عار من الصحة والمصداقية في الوقت الذي نعرف نحن من هم وراء هذة الحملات واهدافها غير نزيهة.. مع العلم بان بعض المغرضين والفاسدين في الهيئة العامة لاراضي وعقارات الدولة والمجلس السابق.. للاسف مازالوا بمحاولاتهم اليائسة في بت سموم الاحباط وخلق العراقيل وماتسمع منهم الا جعجعة ولم نر طحين. واضاف المصدر قائلا: اننا في قيادات لجان الجمعيات السكنية في عموم محافطة عدن ومديرياتها نجدد التاكيد للجميع سواء السلبيين او الايجابيين وخاصة لمن يهمة مصلحة البلد والمواطنين اللذين نعمل لاجلهم .. ولابد من الاشارة الى ان اغلب رؤوساء الجمعيات السكنية واعضاءها مستائين جدا من هذة الاشاعات وبدورنا نحن نؤكد ونطمن لرؤوساء الجمعيات والاعضاء باننا سنواصل المشور بعزيمة واصرار اكثر مما كلنا عليه. واختتم المصدر بقوله: بان من يحاول العبت والاصطياد بالمياه العكر لن ينجح والسبب بعدم ايجابيتهم وفكرهم الخاص للاستفادة بشكل شخصي محض.. انا مصلحة الجميع لايفكرون بها ابدا

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