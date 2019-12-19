اليمن العربي

مصدر نقابي يكشف اسباب الحريق في مقر نقابة الصحفيين بعدن

19 ديسمبر، 2019
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كشف مصدر نقابي، لـ(اليمن العربي) أسباب الحريق الذي إندلع في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء في داخل حوش نقابة الصحفيين اليمنيين في العاصمة عدن، وأمتد إلى المبنى والمباني المجاورة له قبل أن تدخل سيارة الإطفاء لإخماده .

وقال المصدر، أن الحريق ناجم عن الألعاب النارية والقنابل الضوئية التي تم إطلاقها في أحد الأعراس المارة بالقرب من مقر النقابة بمديرية التواهي .. مشيراً إلى أن إحدى تلك القنابل عادت إلى داخل حوش النقابة وسط العشب الجاف مما تسبب في إشتعال النيران .

وأضاف المصدر أن الحريق بدأ في حوش النقابة وأمتد إلى المبنى الذي يتوسط الحوش وكذا إلى مبنى مركز الرعاية الصحية المجاور له .. لافتاً إلى أنه سيارة الأطفاء التابعة للدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق بعد إحتواءه .

وافاد المصدر أن الحريق خلف أضراراً في مبنى النقابة وبعض الأدوات التي كانت متواجدة في الحوش وأنه لولا وصول سيارة الإطفاء في الوقت المناسب لكان إمتد إلى داخل المبنى .. معرباً عن شكره لإدارة الدفاع المدني وتجاوبها السريع مع بلاغ الحريق وتمكنها من إخماده بصورة سريعة .

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اسباب الحريق الصحفيين بعدن في مصدر مقر نقابة نقابي يكشف

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