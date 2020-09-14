مصدر يكشف سبب إنقطاع التيار الكهربائي عن حي السعادة في خور مكسر

كشف مصدر مسؤول عن سبب إنقطاع التيار الكهربائي عن حي السعادة في خور مكسر.

وقال المصدر: أدى إنفجار المولد ( المغذي ) لحي السعادة والاحمدي والانشاءات بمديرية خور مكسر في الساعة التاسعة والنصف مساء امس الى انطفاء الكهرباء هناك وذلك بسبب قدم المولد وزيادة الاحمال عليه مع ارتفاع درجات الحرارة الذي تمر به العاصمة عدن.

وأكد المصدر أن الانفجار كان كبير وبإن الانطفاء في حي السعادة والانشاءات سيمتد لايام بسبب منع خروج المغذيات التي وصلت على احدى السفن الى ميناء عدن حيث يعيق الميناء خروجها بدون اي اسباب تذكر.

وأشار المصدر الى ان هناك احتياج ضروري لهذه المغذيات خصوصا وأن اكثر من ثلاثين مغذي متهالك موجود يسببوا الانطفاءت المستمرة في عموم مديريات عدن لعدم تحملها لمقدار السحب للطاقة من المستهلكين.