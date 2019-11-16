مصرع أب وإصابة ابنه في حادث دهس بلحج



4 مايو / متابعات



شهدت مديرية تبن، في محافظة لحج، مساء اليوم السبت، مصرع وإصابة شخصين في حادث دهس مروع.

وأوضحت مصادر طبية في مستشفى ابن خلدون، أن الحادث وقع في مدينة صبر بمديرية تبن عندما حاول سائق شيول الرجوع إلى الخلف دون أن ينتبه.

وقالت لـ”المشهد العربي” إن الحادث أسفر عن وفاة مواطن يدعى باسل عبيد صالح، وإصابة ابنه إصابة خطيرة دخل على أثرها في غيبوبة.

وأضافت أن جثة الأب ما زالت في مستشفى ابن خلدون، بينما نقل الابن إلى أحد مستشفيات العاصمة عد