مصرع أحد قيادات الحوثي البارزة في صرواح ( الاسم)

لقي عدد من مقاتلي الحوثي مصرعهم، بينهم قيادي بارز في المليشيات، في جبهة صرواح، فيما تمكنت قوات الجيش الوطني من التقدم في جبهة هيلان والسيطرة على مواقع جديدة، غرب محافظة مأرب (شرقي اليمن).

وقالت مصادر عسكرية وميداينة، إن القيادي الحوثي – يحمل رتبة عميد – علي أحمد سعيد بن سلامة، قتل أمس الأربعاء، برصاص الجيش الوطني في جبهة صرواح.

وأضافت المصادر، إن العميد بن سلامة قتل ومعه العشرات من عناصر المليشيات في المواجهات مع الجيش الوطني الذي تمكن من خلالها من تحرير مناطق جديدة غربي محافظة مأرب.

يشار إلى أن العميد الحوثي “بن سلامة” يعتبر من اكبر القيادات في صرواح، وهو ابن اخت قائد المنطقة العسكرية الثالثة التابع للمليشيات “مبارك المشن” الذي قتل على أيدي قيادات حوثية الأسبوع الماضي بعد اندلاع خلافات داخلية فيما بينهم.

وتمكنت القوات الحكومية من السيطرة على مساحات واسعة من جبال هيلان الإستراتيجية، غرب محافظة مأرب، خلال عملية عسكرية نوعية وخاطفة ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية.